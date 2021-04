Coupe du Roi : Le Barça écrase Bilbao en finale

Saison étrange pour un Barça désormais mal placé dans la course au titre en Liga et éliminé de manière précoce en Ligue des Champions par le PSG. Cette finale de Coupe du Roi face à Bilbao constituait l'unique chance de rédemption pour les hommes de Ronald Koeman, dans un match dont les enjeux s'affranchissaient de la craie blanche délimitant le terrain.t.Mais gagner une finale est plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, le Barça aurait pu s'offrir une entame rêvée, si la reprise croisée en première intention de l'intérieur du pied droit de De Jong sur un service de Messi n'avait pas heurté le poteau (5e). Le reste de la première période avait tout de l'atelier d'attaque-défense, avec des Catalans confisquant le ballon avant de le rendre épisodiquement à des Basques osant de rare contre-attaques. Dès l'entame de la seconde période, une grosse opportunité pour Griezmann était sauvée par Unai Simon, comme pour donner le ton.Ce dernier allait d'ailleurs doubler la mise trois minutes plus tard (63e) d'une belle tête consécutive à un centre de Jordi Alba. Qui de mieux que Messi pour sceller le destin du match à 20 minutes de son terme ? La Pulga marquait le troisième but d'une belle frappe croisée du pied gauche, avant d’inscrire le quatrième de l'intérieur du même pied gauche sur un nouveau ballon décisif d'Alba (68e, 72e).