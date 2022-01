Décevant quatrième de Liga et éliminé aux portes de la finale de la Supercoupe d'Espagne, l'Atlético de Madrid a vu un autre trophée lui filer sous le nez. La bande à Simeone a subi la loi de la Real Sociedad en Coupe du Roi, ce mercredi soir, avec un revers sec (0-2). Sa route dans la compétition s'arrête donc dès le stade des huitièmes de finale.

La Real Sociedad n'a pas volé sa qualification

Il faut dire qu'en dehors d'un tir sur le poteau de Carrasco au quart d'heure de jeu (15e), l'Atlético n'a pas fait le poids contre une Real Sociedad survoltée. Plus audacieuse, mieux huilée, la formation basque a multiplié les vagues pour se procurer de nombreuses opportunités, à tel point que le score aurait pu être plus flatteur si elle avait conjugué son enthousiasme à un peu plus de réalisme.



Elle a toutefois eu le mérite de trouver l'ouverture à des moments clés. Sur un mouvement collectif amorcé par l'éternel David Silva, Januzaj a débloqué la situation d'un coup de casque bien senti (1-0, 33e). Dès le retour des vestiaires, Sorloth a profité d'une ouverture d'Oyarzabal pour faire le break (2-0, 47e). La Real Sociedad aurait pu et dû saler l'addition si Oblak n'avait pas sorti le grand jeu dans les occasions qui ont suivi (56e, 65e). Qu'importe, l'affaire était réglée. Du travail bien fait.