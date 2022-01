Coupe du Roi : Griezmann (Atlético) blessé à l'arrière de la cuisse droite

Griezmann, entré en jeu à la 57e minute à la place de son compatriote Thomas Lemar, a eu le temps de marquer le 4e but des Colchoneros (67e) avant de devoir céder sa place un peu plus tard. Le Français a rejoint les vestiaires en pleurs, portant ses mains au visage, et escorté par les soigneurs de l'Atlético. L'Atlético Madrid a fini par gagner le match 5-0 et s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe d'Espagne. "Notre joueur Antoine Griezmann s'est retiré avec des douleurs musculaires à la cuisse droite ; les services médicaux craignent qu'il s'agisse d'une rechute", a écrit le club rojiblanco sur Twitter. Antoine Griezmann avait déjà été victime d'une "lésion à la cuisse droite" le 12 décembre lors du derby de la capitale espagnole perdu 2-0 contre le Real Madrid, où il avait quitté la pelouse à la mi-temps. Il avait ensuite été testé positif au Covid-19 le 30 décembre. Avant cela, le troisième buteur le plus prolifique de l'histoire des Bleus n'avait loupé qu'un seul match cette saison avec les Colchoneros, à Liverpool en Ligue des champions (défaite 2-0), en raison d'une suspension.

Si la blessure de "Grizou" se confirme, il s'agira d'une lourde perte pour Diego Simeone, à une semaine de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite (12-16 janvier), où les Colchoneros doivent affronter l'Athletic Bilbao le 13 janvier en demi-finale. "Les médecins vous informeront mieux que moi de ce qu'il s'est passé. C'est un joueur très important pour nous, et c'est vraiment dommage qu'il se soit à nouveau blessé", a réagi l'entraîneur argentin de l'Atlético en conférence de presse d'après-match. Réputé pour sa fiabilité physique, Griezmann (30 ans) n'avait manqué que quatre matches en plus de dix ans de carrière avant cette saison.