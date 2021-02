Coupe du Roi : Bilbao et Levante se quittent sur un nul

La réaction de Bilbao n'a pas tardé

La demi-finale aller de Coupe du Roi entre l'Athletic Bilbao et Levante n'a pas offert un résultat si détaché que celui délivré lors de l'autre confrontation aller, entre le FC Séville et le FC Barcelone (2-0) . Cependant, l'opposition entre les joueurs dirigés par Marcelino Garcia Toral et ceux de Paco Lopez a au moins su préserver un grand suspens en vue du match retour, le 4 mars prochain. Capable d'imposer une grande pression en début de rencontre, les visiteurs ont été récompensés par l'ouverture du score lors de la 26ème minute. Un centre ajusté par De Frutos trouva au point de penalty Gonzalo Melero. Ce dernier a ensuite su tromper la vigilance de Simon d'une frappe au sol.Par la suite, de nombreux duels se sont déroulés, altérant la fluidité de la rencontre. Étant mené à la pause, Bilbao a changé de visage de façon radicale dès le retour des vestiaires. Marcelino a effectué trois changements afin de changer la dynamique de son équipe. Sa prise de décision s'est matérialisée avec une domination croissante de la part de son équipe, qui a égalisé avant l'heure de jeu par l'intermédiaire d'Inigo Martinez d'une tête croisée, reprenant un corner de Muniain (58ème). Le rythme retombant très nettement par la suite, les deux équipes se sont quittées sur un match nul qui laisse entrevoir une deuxième manche disputée.