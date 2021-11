Coup dur pour le Maroc, En-Nesyri forfait probable pour la CAN

Gros coup dur pour Youssef En-Nesyri et le Maroc. L'attaquant du FC Séville ne se sort pas de la blessure contractée contre l'Espanyol Barcelone, le 25 septembre dernier. Présent par intermittence depuis, le joueur de 24 ans va devoir faire une pause pour se soigner et devrait par conséquent manquer la prochaine CAN, qui aura lieu en janvier-février prochains au Cameroun. « Youssef En-Nesyri commence un nouveau traitement après une nouvelle rechute, indique ce lundi le club andalou dans un communiqué. L'attaquant a reçu un nouveau traitement, après avoir subi une rechute de sa blessure, une déchirure aux ischio-jambiers gauche, survenue fin septembre. »



🏥 @ennesyri9 comienza un nuevo tratamiento tras sufrir una recaída de su lesión.#WeareSevilla #NuncaTeRindas

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 8, 2021

Selon Radio Marca, l'ancien de l'Académie Mohammed V ne rejouera pas de l'année et devrait être absent des terrains pour une durée estimée à trois mois. Cela signifie donc que Youssef En-Nesyri peut faire une croix sur la CAN 2021, programmée du 9 janvier au 6 février 2022, même si la nouvelle n'a pas été confirmée officiellement. Auteur de 11 buts en 35 sélections avec les Lions de l'Atlas, le natif de Fès avait joué les deux dernières éditions du tournoi continental, en 2017 au Gabon puis en 2019 en Egypte.