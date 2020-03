Coronavirus : Sergio Ramos invite les gens à la "générosité collective"

Ramos prône la solidarité pour lutter contre le virus

«

C'est un moment d'union, de responsabilité individuelle, de générosité collective. Mettons de côté ce qui nous sépare et réfléchissons à ce qui nous unit. Il est temps de montrer que face à l'adversité, nous sommes meilleurs. Fiers de vous, de nous, de tous. #Jeresteàlamaison »



Sergio Ramos est sur le terrain un joueur impliqué. Le capitaine du Real Madrid demeure l'élément le plus expulsé dans l'histoire de la Ligue des Champions, avec quatre expulsions (en 124 matches), comme Edgard Davids et Zlatan Ibrahimovic.. En Espagne, le FC Valence a notamment communiqué sur le fait que 5 éléments de son équipe sont touchés, dont le défenseur central Ezequiel Garay. "Le Valencia CF rapporte que cinq cas positifs de coronavirus COVID-19 ont été détectés chez les entraîneurs et les joueurs de son équipe première, a ainsi expliqué la formation naranja dans un communiqué. Tous sont chez eux, en bonne santé et avec des mesures d'isolement."Sergio Ramos a lui communiqué son souhait dans cette lutte face au virus.