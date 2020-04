Mercredi après-midi, une réunion entre les médecins de chaque équipe de première et de deuxième division espagnole a eu lieu pour évoquer un éventuel retour à l'entraînement. La première et la plus importante de toutes les mesures adoptées fait référence au fait que les joueurs devront passer un test pour savoir s'ils sont ou non infectés par le virus COVID-19 selon Marca. Le test sera la première étape essentielle que toutes les équipes devront franchir avant de penser à reprendre l'entraînement ou la saison de Liga.

Une pré-saison de 15 jours au menu

Le test permettra de clarifier le statut de chacun des joueurs, entraîneurs et employés qui entourent chacune des équipes de football professionnel. La réunion a également permis aux médecins des différentes équipes de donner leur avis sur le protocole de sécurité que la Liga a transmis aux clubs. Tous les médecins ne partagent pas l'idée d'un retour au travail, car ils ne peuvent garantir à 100% la sécurité des joueurs. En l'absence de date confirmée pour le retour à l'entraînement (le 4 ou le 11 mai semblent être les plus probables), l'idée est d'organiser une pré-saison qui durera 15 jours, ce que certains médecins et physios jugent insuffisant par crainte de blessure.