Coronavirus : Lionel Messi veut « aider »

À l'instar de son grand rival Cristiano Ronaldo, Lionel Messi s'est fendu d'un message réconfortant par rapport à la crise du coronavirus. Alors que le football européen est à l'arrêt, le joueur du Barça a publié sur Instagram ce samedi. La Pulga diffuse plusieurs recommandations et se veut solidaire des victimes de cette crise sanitaire.

"Ce sont des jours compliqués pour tout le monde. Nous sommes inquiets de ce qui se passe et nous voulons aider et nous mettre à la place de ceux qui en ont le plus mal. Soit parce que cela les a directement touchés. Soit à travers leurs familles et leurs amis, soit parce qu'ils travaillent en première ligne pour le combattre dans les hôpitaux et les centres de santé. Je veux leur donner beaucoup de force. La santé doit toujours venir en premier. C'est un moment exceptionnel et vous devez suivre les instructions des organismes de santé et des pouvoirs publics. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons le combattre efficacement. C'est le moment d'être responsable et de rester à la maison. C'est aussi parfait pour profiter de ce temps avec les vôtres. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas toujours avoir. Je vous envoie un câlin et j'espère que nous pourrons inverser cette situation dès que possible".

#restezàlamaison