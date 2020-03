La grande famille du football se mobilise dans la lutte contre le coronavirus. La terrible pandémie qui touche le monde entier ne laisse pas les acteurs du ballon rond insensibles. Depuis quelques jours, nombre d'entre eux se sont manifestés pour soutenir les hôpitaux ou les centres de recherche à travers des dons très conséquents, à l'image de Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola, du Paris Saint-Germain ou encore de Robert Lewandowski. Ce mercredi, le journal Mundo Deportivo indique que Lionel Messi a lui aussi tenu à participer.

Un don pour l'achat de matériel et la recherche

La superstar du FC Barcelone a fait un don d'un millions d'euros. "Merci beaucoup Leo, pour ton engagement et ton soutien », a indiqué le compte Twitter officiel de l'Hôpital Clinique de Barcelone. Un autre partie de cette somme est destinée un centre médical argentin. Avec cet argent, ces entités de santé référentes pourront acheter du matériel.



«Les équipes de la Clinique sont engagées dans ce combat et nous apprécions toute aide. Nous consacrerons cette somme à l'approche multidisciplinaire de l'infection par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, à la fois dans la recherche et dans les soins aux patients et à leurs familles. Le caractère exceptionnel de la situation indique que l'établissement alloue les fonds reçus pour répondre aux besoins et priorités identifiés. Comme toujours, en temps voulu, la Clinique, dans un exercice de transparence, communiquera à ses donateurs quelle a été la destination spécifique des ressources, à quoi elles ont été appliquées et quels ont été les résultats obtenus », précise l'établissement hospitalier de Barcelone.