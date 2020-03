Coronavirus : La reprise de la Liga repoussée

⚠ OFICIAL | La RFEF y @LaLiga ACUERDAN la suspensión de las competiciones profesionales hasta que las autoridades consideren que se pueden reanudar sin riesgo

ℹ Más info: https://t.co/y0zPe8XwvJ pic.twitter.com/ABC7zI1b4C



— RFEF (@rfef) March 23, 2020

Le championnat espagnol n’est pas encore prêt à reprendre, et c’est tout à fait logique au vu de la situation sanitaire à laquelle est confrontée ce pays. C’est la deuxième nation européenne la plus touchée par le coronavirus et le bilan empire de jour en jour malgré le confinement qui a été décrété. En ces conditions, il n’était bien sûr pas question de renouer avec les compétitions de football.Le communiqué de la RFEF a fait savoir que « la commission de suivi prévue dans l'accord de coordination RFEF-LaLiga convient de suspendre les compétitions de football professionnel jusqu'à ce que les autorités compétentes du gouvernement espagnol et de l'administration générale de l'État considèrent qu'elles peuvent reprendre et que cela ne présente aucun risque pour la santé ». Pour rappel, jusqu’ici, il n’y a que deux journées de la Liga qui étaient officiellement suspendues (la 28e et la 29e). Désormais,