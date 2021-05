Après avoir terminé sa saison avec le FC Barcelone, où il n'a toujours pas prolongé, Lionel Messi s'est exprimé sur le groupe de l'Albiceleste avant la Copa America (11 juin - 11 juillet), qui ne se déroulera finalement pas en Argentine en raison de la crise sanitaire dans le pays.

Messi, content de son groupe avec l'Argentine

"Nous essayons de nous conformer à toutes les recommandations qui nous sont données, les derniers matches de qualification que nous avons eus étaient très similaires à ce que nous vivons maintenant, même si maintenant c'est plus grave en raison de la situation dans le pays", a expliqué le capitaine argentin, toujours en quête d'un trophée avec sa nation.



"La vérité, c'est que les plus jeunes et les plus anciens sont aussi enthousiastes les uns que les autres. Nous sommes un groupe très agréable et uni, avec une bonne base qui travaille déjà ensemble depuis que Lionel Scaloni est devenu entraîneur, ainsi que quelques nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. L'important est de former un groupe très fort pour ce qui nous attend", a ajouté Messi.