Comment Zidane a redressé le Real Madrid

Fin octobre, un tremblement de terre avait lieu en Espagne. L'épicentre se situait à Madrid. Après une défaite à Majorque, Zinedine Zidane était mis sous pression. Lui, l'entraîneur qui a tout gagné avec le Real, était menacé. Alors qu'on le pensait intouchable, Zizou était mis face à une obligation de résultat par ses dirigeants. Il faut dire que jusque-là, la Maison Blanche n'avait pas toujours été victorieuse et rarement convaincante. Huit mois plus tard, les coéquipiers de Sergio Ramos sont lancés vers le titre de champion d'Espagne. Ils ont aussi un huitième de finale retour de Ligue des Champions à jouer contre Manchester City. Pour y arriver, l'entraîneur n'a pas été remplacé. Grâce à une victoire ramenée de Galatasaray, Zinedine Zidane a sauvé sa tête. En enchainant avec 15 matchs de championnat sans défaite et un sacre en Supercoupe d'Espagne, il a replacé son équipe dans la course au titre et a gagné un dixième trophée en tant qu'entraîneur. En comparaison à un Barça qui apparaît en bout de course, le Real a gagné tous ses matchs depuis la reprise du championnat. Un sept sur sept quasi décisif qui pourrait être amélioré dès ce vendredi soir contre Alavès.

Le Real Madrid a retrouvé sa défense et sa confiance

Si le bilan chiffré a été amélioré, la performance sportive a été retrouvée. La défense a regagné sa solidité. Aucune équipe espagnole a encaissé moins de buts que le Real cette saison. Un exploit qui permet à Thibaut Courtois d'être sur la route d'une campagne historique dans l'histoire de son club. Il semble loin le temps où Villarreal, Grenade ou Levante marquaient deux buts contre l'ogre madrilène. ZZ a aussi ajusté son effectif. L'infirmerie s'est vidée et les joueurs qui ont déçu ont été écartés. Luka Jovic ou James Rodriguez ont vu leur temps de jeu fondre alors que des jeunes comme Federico Valverde, Rodrygo ou Vinicius se sont affirmés. Une passation de pouvoir délicate mais réussie maintenant qu'elle est digérée. Le coup de mou de l'automne passé, Zinedine Zidane a été rapidement conforté à son poste. Il a toujours travaillé avec sérénité et ses joueurs lui ont rendu sa confiance. Plus réalistes que jamais, les Madrilènes enchaînent les victoires avec une autorité remarquable. Grâce l'expérience du haut-niveau et l'habitude de l'excellence, Zizou et son équipe ont traversé la crise pour en sortir encore plus fort. Après le tremblement de terre de l'automne, il n'y a pas eu de répliques. Et plus beaucoup de critiques non plus.