Le Real Madrid et le Club America, club mexicain, s'apprêtent à s'affronter à San Francisco, et les deux équipes sont les plus récentes sur le CV de Santi Solari. L'Argentin parle librement, lui qui s'est entretenu avec MARCA avant le match pour évoquer son passé au stade Santiago Bernabeu et louanger Carlo Ancelotti.

Solari évoque Vinicius

"Avec Ancelotti, je me contentais d'écouter. Je ne le connais pas très bien, je l'ai rencontré quelques fois, probablement lorsque j'étais [entraîneur] dans l'équipe des jeunes et qu'il était dans l'équipe première. J'ai beaucoup d'affection pour lui et c'est un homme d'une grande sagesse. J'aimerais l'écouter."



Solari, ancien coach du Real Madrid Castilla, a aussi évoqué Vinicius, l'un de ses anciens poulains : "Il y a un sentiment de fierté vis-à-vis d'un joueur dont vous pensez que si vous aviez 0,5 ou 1 % de crédit. Mais le grand mérite, comme pour [Fede] Valverde, [Sergio] Reguilon, [Marcos] Llorente..., c'est le club, ses départements de recrutement, les facilités qu'il donne aux joueurs. L'autre grand mérite revient aux joueurs. S'il y a une petite part de moi dans ce que Vinicius a réalisé, dans sa façon de frapper à la porte et de gagner le cœur des gens, c'est merveilleux, très agréable."