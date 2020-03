Clasico - Real Madrid : Mariano n'a même pas compris...

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga 🔥 Le Real s'offre le Barça lors du #Clasico et la place de leader du championnat ! 🚀 Vinicius Jr. et Mariano font plier les Catalans 📊 Le Real Madrid remporte un Clasico en Liga pour la première fois depuis le 2 avril 2016 ! pic.twitter.com/QossCWX35i

50 - Le but de Mariano Diaz est le but le plus rapide marqué par un remplaçant dans le Clasico au 21e siècle (50 secondes après son entrée en jeu). Surprise. pic.twitter.com/ckWDH0by4e