🇪🇸 #ElClasico

Sergio Ramos : "On a vu un Real Madrid avec énormément de personnalité dans un match compliqué. Nous partons d'ici la tête haute"

December 18, 2019

🇪🇸 #ElClasico

Ivan Rakitić : "Heureux et fier de notre performance"

December 18, 2019

🇪🇸 #ElClasico

💥Grosse semelle + tirage de maillot sur Varane

👉 Deux penaltys oubliés pour le Real Madrid !

December 18, 2019

🇪🇸 #ElClasico

Zidane : "On peut se sentir un peu frustré..."

December 18, 2019

Il y a eu l'emprise globale du Real Madrid pendant une bonne heure, déjà, et on ne s'y attendait pas (surtout pas à ce point). Et puis il y a eu les faits de jeu, ceux qui enflamment tant les Espagnols - et d'autant plus après un Clasico : les Madrilènes estiment qu'ils auraient dû bénéficier de deux penaltys , pour deux fautes sur Raphaël Varane en première période. Pour Sergio Ramos, à chaud après la rencontre, « c'est clair » : « Quand il y a doute, on devrait regarder la vidéo. Mais on doit faire avec. » La défense d'Ivan Rakitic n'est pas très vigoureuse ni convaincante : « Je respecte beaucoup Varane, mais nous aussi on pourrait parler de pas mal d'actions... » Non, on ne voit pas. On a bien vu, en revanche, le tirage de maillot très élastique du Croate sur le défenseur français lors d'un corner, à la 18eme minute.Une minute plus tôt, sur un autre corner, c'est son copain de charnière en équipe nationale - à savoir Clément Lenglet - qui s'était essuyé les crampons sur sa cuisse. « Je voulais mettre la tête et donner plus de force à mon mouvement, le ballon est arrivé et j'ai malheureusement touché la jambe de Varane, détaille l'ancien Nancéien (pour Marca). Je ne suis pas un joueur qui aime donner des coups, pour moi il n'y a pas penalty. Je suis le protagoniste, et je sais que je n'y vais pas pour faire faute. Si certains pensent différemment, c'est leur opinion. » La photo de la cuisse lacérée de Varane a été postée par un journaliste après le match. Les Merengue, sur leur site, ont carrément titré un article « Ni l'arbitre, ni la VAR n'ont sifflé deux penaltys sur Varane », détaillant les actions et nommant aussi l'officiel qui gérait la vidéo.Enfin, il y a ce hors-jeu sur le but refusé à Bale à la 72eme minute. Après utilisation de la vidéo, le centreur Ferland Mendy a été jugé hors-jeu. Pour Zinedine Zidane, qui préfère en sourire, il y a « un ou deux centimètres ». Bref, ça continue de poser question. On rappelle que le Real, la semaine dernière, avait critiqué la nomination de l'arbitre M. Hernandez, jugeant qu'il avait déjà désavantagé les Madrilènes lors de précédents Clasicos. Au final, ce premier 0-0 entre le Barça et le Real depuis 2002 (tous terrains confondus) est surtout frustrant pour les visiteurs. Conclusion de Casemiro : « Je n'aime pas la vidéo. Le football, c'est mieux avec les erreurs, les polémiques, les discussions dans la rue... » A méditer.