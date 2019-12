Clasico : Casemiro, le pion devenu roi

Un long moment, Casemiro a souffert de la comparaison avec Luka Modric et Toni Kroos. En Espagne, dans un championnat où le jeu de positions et de possessions a valeur de bible pour les dévots du ballon rond, le joueur formé au São Paulo FC a plusieurs fois dû essuyer les critiques sur son manque de bagage technique. Un premier testament que le Brésilien a enterré depuis longtemps. Triple vainqueur de la Ligue des Champions depuis sa signature dans la capitale ibérique en 2013 (prêté au FC Porto en 2014, il n’a pas remporté la C1 cette année-là avec le Real Madrid), Carlos Henrique Casemiro, de son nom complet, est désormais l’homme de base de Zinedine Zidane dans l’entrejeu de la Maison Blanche.

Le premier temps de jeu du Real Madrid

Sur l’exercice actuel, le milieu défensif de 27 ans est le joueur le plus utilisé par le technicien français (1830 min), devant Sergio Ramos, Karim Benzema et Raphaël Varane. Un classement du temps de jeu qui reflète bien toute l’importance que possède l’homme aux trois poumons de la Casa Blanca. Professionnel dans l’âme (il possède chez lui une salle de gym de 100 mètres carrés et surtout un caisson hyperbare, comme Marquinhos à Paris), Casemiro, sentinelle inamovible du 4-3-3 de Zizou, est aussi avec son capitaine Ramos le garant de l’état d’esprit guerrier du club merengue.

Aidé régulièrement par la jeune pépite uruguayenne Federico Valverde dans les tâches défensives, le numéro 14 s’exprime de plus en plus dans l’organisation offensive du Real Madrid (2 buts, 2 passes décisives cette saison), n’hésitant pas à utiliser sa frappe de balle pour mettre la pression sur les défenses, sa relance longue pour orienter l'attaque et son jeu aérien pour apporter de la densité athlétique sur les phases arrêtées.

Zidane a voulu éviter sa suspension

Sous la menace d’une éventuelle suspension pour le Clasico avant le déplacement du Real Madrid à Valence, l’international auriverde a été laissé sur la touche à Mestalla par ZZ. Résultat ? Un Real Madrid loin d’être souverain s’est sauvé du piège valencien grâce à un but miraculeux de Karim Benzema à la dernière seconde (1-1). Face au club ché, l’absence de Casemiro s’est surtout fait ressentir sur les phases de transitions défensives, où Modric et Kroos n’ont pas su compenser les replacements approximatifs de Rodrygo et Isco. Un secteur clé qu’il faudra maîtriser ce soir contre le FC Barcelone au Camp Nou. Cette fois, Zidane pourra compter sur son pion brésilien. Un pion devenu roi de l’échiquier merengue.