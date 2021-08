Cinq questions sur l'accord Liga - CVC

En quoi consiste cet accord ?

Le 4 août, LaLiga a rendu public un "accord de principe" avec le fonds d'investissement CVC Capital Partners. Cet accord valorise LaLiga à plus de 24 milliards d'euros, et prévoit que l'organe qui gère le football professionnel espagnol va vendre 10% de son capital à CVC en échange de plus de 2 milliards d'euros.

Concrètement, une nouvelle société va être créée (nommée LaLiga Impulso), dans laquelle LaLiga va transférer toutes ses activités et dont CVC détiendra "une participation minoritaire d'environ 10%". LaLiga conservera en revanche la gestion des droits TV.

Qu'est-ce que CVC Capital Partners ?

CVC Capital Partners est l'un des plus grands fonds d'investissement au monde, basé au Luxembourg et gérant près de 115 milliards de dollars (environ 97 mds EUR) d'actifs. Très présent dans le monde du sport, ayant notamment investi dans la Formule 1, il a aussi signé en mars un accord avec le Tournoi des six nations de rugby, dans lequel il investira plus de 400 millions d'euros sur cinq ans.

CVC fait aussi partie d'un projet d'opération similaire à celui avec la Liga en Italie, à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Mais le projet, approuvé en novembre, se heurte à l'opposition de certains clubs de Serie A, dont la Juventus et Naples selon plusieurs médias italiens.

A qui va aller l'argent ?

En pratique, 70% des 2 milliards d'euros seront destinés à financer les infrastructures et les futurs investissements des clubs, 15% à équilibrer la dette et compenser les pertes générées par la pandémie (qui s'élèvent à près d'un milliard d'euros selon Javier Tebas, patron de LaLiga), et les derniers 15% iront directement aux effectifs (recrues, salaires, etc.).

Pour des écuries fragilisées par la pandémie, la nouvelle fait du bien: 7 clubs de Liga, dont le Barça, ont absolument besoin de cette manne pour réussir à cadrer tous leurs joueurs dans le fair-play financier dicté par LaLiga, et les inscrire pour la première journée de Championnat ce week-end.

Pourquoi le Real et le Barça s'y opposent-ils ?

Quatre des 42 clubs professionnels espagnols ont voté contre cet accord. Il s'agit du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'Athletic Bilbao et d'un club qui n'a pas souhaité être identifié. Ils n'ont donc pas été intégrés à l'accord. Ils ne toucheront pas d'argent de cet accord, mais resteront totalement indépendants dans leurs décisions et dans leurs budgets.

Le Barça a jugé "inappropriée" la durée du contrat (50 ans) compte tenu "des incertitudes" entourant le monde du foot, regrettant aussi un manque de concertation.

Quant au club merengue, il dénonce un fonds "opportuniste" et une démarche de LaLiga effectuée hors des règles de concurrence selon lui. Il estime que l'opération "fait cadeau à des investisseurs de l'avenir" des clubs et il a même annoncé qu'il allait porter plainte contre LaLiga et CVC pour tenter de convaincre les autres clubs de ne pas ratifier l'accord.

En creux, cet accord serait aussi un coup dur symbolique pour les deux cadors du Championnat, toujours partisans de l'idée d'une Super Ligue européenne quasi-fermée qu'ils ont tenté de lancer au printemps et qu'ils continuent de défendre, la considérant comme l'unique voie pour l'avenir du football.

La fédération espagnole de football (RFEF) a par ailleurs elle aussi émis un communiqué pour annoncer qu'elle considère cet accord comme "totalement illégal".

Quel rapport avec le départ de Messi ?

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a eu connaissance du projet de l'accord le 14 juillet, lors d'un dîner avec Javier Tebas.

Selon le quotidien espagnol La Vanguardia, Laporta a dans un premier temps soutenu le projet, demandant même à avancer la date de l'assemblée des clubs pour entériner cet accord et pouvoir sceller la prolongation de contrat de Lionel Messi au plus vite... mais s'est ensuite rétracté, refusant d'hypothéquer son club en échange d'une prolongation de contrat de Messi et préférant rester en soutien du projet de Super Ligue européenne.

Selon Javier Tebas jeudi, "il n'y a aucun rapport entre le départ de Messi et cet accord".