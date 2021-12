Chelsea : Rudiger trop gourmand pour le Real ?

Le Real Madrid hésite à s'offrir le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger. L'international allemand sera en fin de contrat en juin chez les Blues et a été en contact avec le géant espagnol via son agent et son frère, Sahr Senesie. Cependant, AS affirme que les demandes de Rudiger pour signer un contrat, d'un montant net de 12 millions d'euros par an, sont jugées trop élevées par la direction du Real.

Rudiger abuse, le Real Madrid recule

Selon les médias anglais, Antonio Rudiger touche actuellement 6,5 millions d'euros par an chez les Blues et la dernière offre de prolongation de Chelsea était de 8,5 millions d'euros par an. Le Real serait toujours intéressé, mais refuserait les exigences actuelles du défenseur. Affaire à suivre...