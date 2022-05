Le Barça est à la recherche d'un joueur pour se battre avec Jordi Alba pour le poste de titulaire, et plusieurs noms sont envisagés par la direction sportive du club. L'un d'entre eux, selon Fabrizio Romano, est Marcos Alonso de Chelsea. "Marcos Alonso est respectueux de Chelsea, mais sa priorité est de retourner en Espagne cet été", a posté Fabrizio Romano sur Twitter.

Marcos Alonso visé par les Blaugrana

"Barcelone a déjà initié des contacts directs pour connaître ses intentions et son éventuel prix. Il est un candidat sérieux parmi les 3/4 options pour le nouveau latéral gauche de Barcelone." Un transfert pour Marcos Alonso serait l'un des plus difficiles parmi les candidats et il serait également relativement cher, ce qui complique encore plus son éventuelle arrivée au Camp Nou. Néanmoins, le joueur de 31 ans est l'un des candidats qui est dans les petits papiers du FC Barcelone.