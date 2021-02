Cette clause complètement folle dans le contrat de Luis Suarez

Lorsque l'Atletico Madrid a signé Luis Suarez l'été dernier, le club a passé du temps à travailler sur tous les détails du contrat de deux ans de l'attaquant uruguayen. Un bail qui contient diverses clauses, telles que celles pour les bonus liés aux buts marqués. Le joueur a d'ailleurs déjà atteint un objectif de 15 buts et se trouve à seulement quatre réalisations d'un autre jalon de 20 réalisations.

Un départ gratuit pour Luis Suarez cet été ?

L'une de ces clauses pourrait affecter son avenir, car il existe une possibilité dans le contrat de l'Uruguayen qui lui permettrait de quitter l'Atletico Madrid le 30 juin gratuitement. Cependant, et selon Marca, le joueur de 34 ans n'a pas l'intention de déclencher cette clause car il est heureux dans l'équipe madrilène et aime travailler avec Diego Simeone. Cette saison, Suarez profite d'une forme exceptionnelle et l'ancien joueur du Barça est déterminé à continuer à marquer les buts qui propulseront probablement l'Atletico Madrid à la conquête du titre.

Liga : Luis Suarez, l'arme fatale de l'Atlético :