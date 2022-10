Karim Benzema évolue désormais dans la cour des grands, suite à la conquête du Ballon d’Or. Cependant, il est difficile pour l’instant de le placer aux côtés des plus grands. Lui-même l’admet il n’est pas au niveau de certaines légendes de ce sport telles que Zinedine Zidane. Pourtant, certains estiment qu’il n’a rien à lui envier. Voire même qu’il est plus fort que l’ancien milieu de terrain des Bleus.



Paul Le Guen, qui a lancé Benzema en Ligue 1 en 2005, est de cet avis. « Même si je n’ai pas vu évoluer la génération 1958, pour moi Karim est le plus grand joueur français de l’histoire. Parce qu’il a un palmarès hors norme, parce qu’il a un rendement individuel et collectif d’une permanence dans l’excellence rarissime, et parce qu’il a su tirer son épingle du jeu comme numéro 3 dans le trio de la BBC, puis comme super lieutenant de Ronaldo, puis comme leader après son départ. C’est unique ».

"Benzema se cache puis surgit là où on ne l’attend pas"

Le Guen a donc osé mettre Benzema au-dessus de Zinedine Zidane, qu’il a pourtant connu comme coéquipier, et aussi au-dessus de Platini, dont il a assisté aux exploits en étant jeune.



Le technicien breton a ensuite décrit les principales qualités de son ancien protégé : « Il a cette capacité d’élimination sur un contrôle qui fait souvent la différence, parce que ce n’est pas un joueur qui casse les reins à l’adversaire sur une accélération, comme un Hatem Ben Arfa par exemple. Il a cette faculté d’aller se mettre dans une zone où il va préparer la suite. Par rapport à d’autres joueurs qui vont directement au ballon, lui est capable de s’en éloigner, d’aller se cacher derrière un défenseur pour qu’il le cherche, et puis, d’un seul coup, surgir là où on ne l’attend pas ».