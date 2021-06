Ce cadre que le Barça veut prolonger de deux ans

Le contrat actuel de Sergi Roberto au Barça se termine en 2022 et le club envisagerait une offre de prolongation de deux ans, selon Marca, qui précise que rien n'a encore été mis sur la table. Mais l'Espagnol serait conscient que les Catalans envisagent de lui proposer une extension de bail. Sa situation a changé plusieurs fois ces derniers mois. L'idée initiale du club était de le prolonger d'un an tout en le plaçant également sur le marché des transferts, avec l'idée de le vendre pour environ 25 millions d'euros.

Manchester City pas intéressé

Mais aucun de ces plans ne s'est concrétisé jusqu'à présent, car aucun club n'est prêt à dépenser autant pour un joueur à un an de la fin son contrat. Barcelone pensait que Manchester City pourrait être une destination potentielle pour le joueur, mais les champions anglais ne sont pas intéressés. Le Barça espère éviter de se retrouver dans une position qui verrait le joueur partir gratuitement l'été prochain. En renouvelant son contrat, les dirigeants catalans pourraient être en mesure de modifier son salaire et de réduire certains coûts et potentiellement faire un bénéfice en le vendant. Affaire à suivre...