Cauchemar juridique en Liga, 115 joueurs en fin de contrat en juin

En 91 ans d'existence, la Liga n'a jamais eu à reporter deux journées de match et personne ne sait quand ces levées, ou le reste de la campagne seront jouées. La pandémie de Covid-19 a créé beaucoup d'incertitude et personne ne sait vraiment quand le football reprendra en Espagne. Certaines suggestions préconisent que le retard dans la programmation des matches pourrait voir la Liga se terminer en juillet. Or, 115 joueurs seront en fin de bail le 30 juin.

Un problème qui se posera partout en Europe

La situation pourrait affecter 19 des 20 meilleurs clubs de l'élite espagnole comme le rappelle AS. Seul le FC Barcelone n'est pas concerné par ce problème. Leganés serait le club le plus durement touché avec 14 des membres actuels de l'effectif qui seront sans contrat fin juin. Un problème qui se posera partout en Europe en cas de retour tardif des grands championnats européens.