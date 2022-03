Comme c'est souvent le cas, Iker Casillas n'a pas manqué d'être interrogé sur l'actualité du monde du football lors de cet évènement. Comme le rapporte Mundo Deportivo, on a demandé à Casillas s'il y avait des similitudes entre les débuts de l'ancien entraîneur du FC Barcelone, Pep Guardiola, et ceux de l'actuel, Xavi Hernandez.

Casillas juge Xavi

"Tout a un processus, un chemin, qui se précise et s'analyse au fil des matchs. Xavi vient du Qatar et il a encore beaucoup de choses à vivre, en bien comme en mal." Bien qu'il soit une légende du Real Madrid et un ancien capitaine, Casillas a toujours entretenu une bonne relation avec Xavi. Les deux hommes ont largement contribué à combler le fossé entre les joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone lorsqu'il s'agissait de représenter l'Espagne. "Dans le football, on vit au jour le jour et quand on perd, encore plus contre Barcelone, on est critiqué. Ce qui est bien, c'est la rapidité de la saison car il y a d'autres matchs. Maintenant, ce que le Real Madrid doit faire, c'est se concentrer sur ce qui va arriver dans les deux compétitions qui lui restent."