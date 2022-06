Carvajal explique la mentalité du Real

C'est en tout cas ce qu'affirme Dani Carvajal, cinq fois vainqueur de la compétition. Le latéral droit est l'un des trois joueurs à avoir débuté chacune des cinq finales de la Ligue des Champions remportées par les Blancos depuis 2014, avec Luka Modric et Karim Benzema. Au micro de Diario AS, Carvajal a été interrogé sur la manière dont le Real Madrid a pu sortir victorieux de ses huit dernières finales européennes.

Bien gérer les moments

"Je pense que c'est plus ce que ressent le rival que ce que nous ressentons. Nous y allons à chaque fois. Nous savons que, même si nous sommes très mauvais et que ce n'est pas notre jour, nous aurons nos chances et que, si nous continuons à donner des coups de marteau, nous aurons notre récompense." Dans l'esprit de Carvajal, c'est justement ce qui s'est passé contre Liverpool. "Cela influence davantage l'adversaire, j'ai Madrid en face de moi, Madrid ne perd pas les finales, Madrid sait comment rivaliser en finale... À Paris, l'équipe a marqué le but et c'était fondamentalement le match. Nous savons ce qu'il faut faire à chaque moment, qu'ils vont laisser des espaces et c'est ça la clé : gérer correctement les moments du match pour gagner le trophée."