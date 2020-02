Carrasco, un retour à Madrid pour apporter quoi ?

Yannick Ferreira Carrasco, leader moins d'un mois après son arrivée

L'Atlético Madrid a décidé de renouer avec un ex durant l'hiver. Une habitude. Après les retours de Diego Costa ou Fernando Torres ces dernières saisons, le club madrilène a rapatrié Yannick Ferreira Carrasco grâce à un prêt. Le Belge restait sur deux saisons en Chine avec le Dalian Yifang (depuis renommé Dalian Professionnal). Mais est-ce vraiment une bonne idée ?Un gros changement qu'il va falloir digérer. Et pour y arriver, du temps sera certainement nécessaire. Physiquement, le Belge va devoir renoué avec les importantes charges de travail de Diego Simeone. Pas une mince affaire pour un joueur qui n'a joué qu'un match complet depuis la fin octobre. Ses trois petites entrées en Liga depuis son arrivée le prouve, le chemin est encore long. Mais la carte à jouer est réelle.Si le joueur formé à Genk est de retour en Europe, ce n'est pas pour rien. Il compte renouer avec la sélection belge et participer à l'Euro 2020. Nul doute que sa motivation est réelle pour performer sur le Vieux Continent. Quand le physique suivra, le joueur de 26 ans pourra réaliser de grandes choses. Car oui, le natif d'Ixelles est encore jeune et peut encore faire du mal aux défenses adverses.(25 buts en 24 journées de championnat espagnol). Lors de son première passage en Espagne, l'attaquant était décisif tous les trois matchs. Sa vivacité et ses qualités techniques peuvent faire de lui un ailier dangereux dans les semaines qui viennent. Et dans le vestiaire aussi, son apport pourrait apporter un vrai plus. Au sein de l'équipe madrilène qui a remporté la Ligue Europa en 2018, il a emmagasiné l'expérience des grands rendez-vous.Et c'est donc assez logiquement qu'il a pris la parole avant le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool.. « Ca va être un match difficile, mais tous les matchs de Ligue des Champions le sont. Si on fait ce qu'on a à faire et on suit le plan de Diego Simeone alors on pourra passer. Le plus important est de jouer avec notre cœur et de donner tout ce qu'on a. » Une déclaration qui montre sa dévotion pour l'entraîneur argentin. Car c'est bien là le véritable coup réalisé par l'Atlético en recrutant Yannick Ferreira Carrasco. Même en manque de rythme, il s'agit d'un joueur qui s'inscrit parfaitement dans le plan de jeu du maître à jouer des Madrilènes. Il sera capable de s'y adapter car il déjà réalisé les efforts attendus par Diego Simeone pendant trois saisons (de 2015 à 2018). Désormais, il ne lui reste plus qu'à se refaire une santé physique et l'international belge pourra avoir un impact véritable avec l'Atlético. Le Wanda Metropolitano doit espérer que c'est pour ce mardi contre les champions d'Europe en titre.