Carlo Ancelotti snobe la sélection italienne

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, n'est pas intéressé par le rôle de sélectionneur de l'Italie car il apprécie le "travail quotidien" en club. L'Italie est actuellement entre de bonnes mains avec Roberto Mancini, qui a mené les Azzurri à la gloire de l'Euro 2020.

Mancini toujours sous contrat avec l'Italie

Mancini est sous contrat avec l'Italie jusqu'en 2026, après avoir supervisé le pays qui a établi un nouveau record mondial de 37 matches sans défaite. Ancelotti, international italien à 26 reprises, et ancien entraîneur de Parme, de la Juventus, de Milan et de Naples, a été sondé sur la possibilité d'entraîner au niveau international. "Je ne sais pas, je ne sais pas", a déclaré le coach à ESPN Colombia, alors que l'Italie se prépare pour son match décisif du groupe C contre la Suisse, vendredi. "J'aime le travail quotidien de l'entraînement avec les équipes. Il faudrait que je réfléchisse à un rôle en équipe nationale, mais je ne pense pas."