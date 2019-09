Du changement mais pas autant qu'espéré. Le Real Madrid a vécu un été agité et attendu jusqu'au bout l'arrivée de Paul Pogba. En vain. "On parle toujours de révolution mais dans une équipe comme le Real Madrid, où tout le monde veut jouer et que personne ne veut quitter, ce n'est pas facile. Des joueurs qui vont nous aider sont arrivés, comme Hazard, Militao, Mendy... Et je crois que c'est pour renforcer une grande équipe", a confié Dani Carvajal à la radio Cadena Cope.