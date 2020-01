Capello se paye Bale : « Le football n’est plus sa priorité »

Depuis environ un mois, Gareth Bale joue de nouveau régulièrement avec le Real Madrid. Il n’est pas toujours titulaire, mais il fait partie des joueurs sur lesquels Zinedine Zidane, le coach merengue, compte. Cela contraste avec la période automnale où le gaucher gallois ne semblait guère avoir la tête aux Merengue, tandis qu’une blessure l’avait aussi mis sur le flanc pendant quelques semaines. Et, l’intéressé a lui-même nourri les spéculations concernant son manque de motivation avec l’épisode du drapeau gallois. Après un match avec sa sélection, il avait, pour rappel, brandi un message moqueur à l’endroit de ses employeurs et de l’institution madrilène.

Bale, "un joueur distrait et pas totalement concentré"

Cette initiative est bien sûr très mal passée dans la capitale espagnole, même si Zidane a tenu à apaiser les esprits et chasser toute polémique susceptible de perturber la bonne marche de son équipe. Les supporters et les suiveurs du club, eux, sont encore remontés et n’ont pas oublié. C’est le cas notamment de Fabio Capello, l’ancien coach de l’équipe et qui garde des attaches particulières du côté de Bernabeu. Dans un entretien accordé au quotidien anglais Daily Mail, « Don Fabio » a déclaré à propos de Bale : « C’est un joueur fantastique, mais j'ai l'impression que le football n'est plus une priorité dans sa vie, a regretté le technicien transalpin. Bale me semble être un joueur distrait. Je l'aime beaucoup, il est fort, rapide, parfait pour le football moderne mais si vous voulez être un champion aujourd'hui, vous devez être alerte à 100% et totalement concentré uniquement sur votre vie sportive. »