Braithwaite : « Je parle sur le terrain »

Le FC Barcelone a commencé l'ère post-Lionel Messi avec style, battant la Real Sociedad 4-2 au Camp Nou en Liga dimanche soir. Gerard Piqué a marqué le premier but à la 19e minute, suite à une passe décisive de Memphis Depay. Martin Braithwaite a ensuite marqué un doublé. Sergi Roberto a marqué lui aussi pour un large succès du Barça. Braithwaite a été désigné homme du match pour ses efforts, et en a profité pour répondre à ses contempteurs dans la foulée.

"Je parle sur le terrain"

Le buteur danois a été mis sur le marché des transferts cet été selon les médias locaux, qui affirment qu'il a été désigné par son club comme un actif vendable en période de besoin financier. Il a même perdu son numéro neuf au profit de Memphis, et porte désormais le numéro 12. "Certaines personnes aiment parler", a tweeté Braithwaite lundi matin. « Je parle sur le terrain. » Le Danois a participé à l'Euro 2020 pour son pays et a aidé sa nation à atteindre les demi-finale, lui qui a marqué dix buts et offert cinq passes décisives en 54 apparitions pour Barcelone depuis son arrivée au début de 2020.