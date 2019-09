Borja Mayoral: "Je n'ai pas parlé avec Zidane, mais je ne suis pas stupide..."

Un retour au stade Santiago Bernabeu très attendu. Borja Mayoral, issu du centre de formation des Merengue a évolué une saison avec le Real Madrid. Désormais à Levante, il va donc retrouver son ancien stade samedi à 13 heures avec le club de Valence.

S'il avoue que ce sera un match particulier, il n'a pas manqué non plus d'évoquer son départ. "Je n'ai pas parlé avec Zidane, je l'ai fait avec le club, mais j'imaginais bien (leur décision), je ne suis pas stupide et je voulais débuter rapidement avec ma nouvelle équipe. Je suis sûr que cette saison sera bien meilleure", a-t-il reconnu pour Marca.