Bojan Krkic, le "nouveau Messi" sur le point de prendre sa retraite au Camp Nou

Formé à la Masia, le milieu de terrain espagnol ne sera jamais parvenu à confirmer les espoirs placés en lui. À seulement 32 ans, le joueur actuellement sans club devrait prendre sa retraite selon la presse espagnole.

Une officialisation devant le Camp Nou

Malgré un passage plus que mitigé en Catalogne, l'ancien barcelonais a toujours gardé une forte attache à sa ville de cœur. Après quatre ans chez les A du Barça, il s'engage à l'AS Rome en 2011 et est prêté à l'AC Milan l'année suivante. Sans succès, il retourne dans son club formateur un an plus tard où il sera prêté dans la foulée à l'Ajax. Victime de la très grosse pression mise sur les épaules de celui qui était vu comme le nouveau crack de la Masia, il s'enterra dans des clubs de deuxième partie de tableau en Angleterre, en Allemagne ou en Espagne.

En 2021, il s'engage au Vissel Kobe, au Japon, loin de la pression médiatique européenne. Là-bas, il retrouvera notamment son ancien coéquipier Andrés Iniesta. C'est dans une story Instagram énigmatique que l'international espagnol (1 sélection), a annoncé sa fin de carrière, qui sera par la suite confirmée par les médias espagnols. Celui qui a porté à 163 reprises le maillot Blaugrana a donné rendez-vous ce jeudi au Camp Nou.