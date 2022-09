Le vétéran uruguayen a rejoint Valence après être arrivé en fin de contrat à Manchester United, rejetant plusieurs clubs au passage. Interrogé sur son arrivée qui ne s'est finalement pas concrétisée à Boca Juniors, Cavani a déclaré : "Je savais qu'il y avait des gens qui attendaient mon arrivée. Mes amis me l'ont dit mais tout a été créé de manière incorrecte, en disant des choses qui n'étaient pas vraies."

Cavani en Argentine dans le futur ?

"Avec (le dirigeant de Boca Juan Roman) Riquelme, j'ai été clair, nous avons toujours parlé et nous savions quelle était la situation. J'ai été attiré par le projet, sans aucun doute, mais j'ai donné la priorité à l'Europe et en particulier à l'Espagne, car je veux me préparer au mieux pour la Coupe du Monde. J'ai beaucoup remercié Roman, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le futur".