Bientôt un retour au Real Madrid

L'arrière latéral espagnol Dani Carvajal a désormais raté sept matchs au total en raison d'une blessure musculaire, s'étendant sur la saison dernière jusqu’au premier match de la campagne actuelle. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel, et en Espagne, on estime que Carvajal est de retour à l'entraînement et envisage un retour sur les terrains dès ce week-end. Après avoir été absent pendant si longtemps, le joueur de 29 ans ne sera pas assez en forme pour commencer le match à l'extérieur du Real Madrid face à Levante à Cuitat de Valencia, mais la presse locale pense qu'il disposera de quelques minutes de jeu.

Carvajal renforce Ancelotti

Lucas Vazquez a joué titulaire sur le couloir droit en l'absence de Carvajal, et il est probable qu'il continue de le faire ce week-end. Mais Carvajal devrait obtenir quelques minutes bien nécessaires dans les jambes avant de chercher à regagner sa place de titulaire vers la pause internationale. Il cherchera ensuite à éviter la répétition des matches de la saison dernière, qui lui avait occasionné ses pépins physiques.