Betis Séville : Zidane et Ben Arfa, les références de Fekir

"Le milieu de terrain a une grosse place dans le foot d'aujourd'hui"

Nabil Fekir s'éclate en Liga cette saison. Positionné en tant que numéro 10 dans le dispositif du Betis Séville, le joueur âgé de 27 ans jouit de la confiance de son entraîneur, Manuel Pellegrini, et de celle de ses coéquipiers. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives en 27 matchs de Liga, il lui arrive parfois d'évoluer en tant qu'attaquant de pointe, et également sur un côté. Cependant, c'est bien en soutien d'un avant-centre, le jeu devant lui, qu'il offre sa meilleure version. L’intéressé s'est confié dans un entretien accordé à France Football dans lequel il a revendiqué son amour du poste de 10, avec des modèles clairs., a-t-il expliqué, parlant du poste de 10 de façon plus précise : "C'est là où je me sens le plus à l'aise. Le coach me fait confiance et me laisse beaucoup de liberté. Je suis une sorte d'électron libre. C'est exactement ce que j'aime. On a une équipe de qualité. J'ai un peu d'expérience, j'essaye de l'amener au maximum à l'équipe, je donne tout ce que j'ai."Appelant à une utilisation du cerveau sur le terrain, surtout vu la nécessité de penser rapidement dans la zone du milieu, le natif de Lyon a valorisé la suprématie de ce secteur, définissant le numéro 10 de façon globale. "C'est un joueur qui doit organiser le jeu, qui doit faire jouer les autres, qui doit être décisif pour l'équipe, marquer, donner des passes décisives.Pour moi, un bon milieu de terrain c'est ce qui fait la force d'une équipe, aujourd'hui."