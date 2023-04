Betis Séville : une légende du club va mettre un terme à sa carrière

Après y avoir commencé sa carrière en 1999, Joaquin a décidé 23 ans plus tard, de mettre un terme à sa carrière au Bétis Séville. C'est dans une vidéo postée sur le compte Instagram du club que le milieu de terrain a décidé de rendre officielle sa décision.

Un nouveau record avant la fin de sa carrière ?

Revenu au Bétis après quelque temps passé du côté de Valence, Malaga et la Fiorentina, Joaquin est aujourd'hui une légende du club. "Pendant vingt-trois ans, j'ai essayé de faire de mon football un art et de rester dans les mémoires de génération en génération, du classique au contemporain. Il ne me reste plus qu'à raccrocher les crampons. Mon art. Une fenêtre sur l'éternité", annonce-t-il à ses supporters. Mais d'ici là, la fin de saison est encore longue pour lui et son club. Alors qu'il ne reste plus que neuf journées de championnat, les hommes de Pellegrini pointent actuellement à la quatrième place de la Liga. Une place synonyme de qualification pour la Ligue des Champion l'année prochaine. S'il est beaucoup moins utilisé en raison de son âge (23 matchs toute compétition confondue), l'international espagnol (52 sélections), n'est plus qu'à sept rencontres de devenir le joueur avec le plus d'apparition dans le championnat espagnol (Andoni Zubizarreta 622 matchs).