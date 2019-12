Betis Séville : Fekir « ressemble un petit peu » à Messi

Convié au micro de l'émission Téléfoot à donner son onze idéal, l'ancien lyonnais a intégré Leo Messi dans son équipe de rêve, tout en glissant une comparaison entre son style et celui de l'Argentin : « Messi, je lui ressemble un petit peu dans le style de jeu et tout ça. Attention, je n'ai pas son niveau. Attention ! Mais... Crochets courts, pied gauche, je lui ressemble un petit peu. Ce sont des joueurs qu'on aime regarder. Quand on est devant notre écran, ce sont des joueurs qui nous font aimer le foot. Quand tu entends des matches Barça-Real, tu sais qu'il y aura de la qualité sur le terrain », a estimé Fekir, qui aligne les Ronaldo portugais et brésilien dans son onze.

Le onze de rêve de Fekir : Neuer - D. Alves, Nesta, Ramos, F. Mendy - Iniesta, Xavi - Messi, Zidane, C. Ronaldo - Ronaldo