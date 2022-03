Le latéral droit du Real Betis s'est souvent montré intéressé par les questions sociétales et il l'a encore démontré avec son point de vue sur le conflit. "Il est assez difficile de voir que nous sommes plus intéressés par cette guerre que par d'autres", a-t-il déclaré à La Media Inglesa. "Je ne sais pas si c'est parce qu'ils nous ressemblent davantage ou parce que le conflit peut nous toucher plus directement, tant sur le plan économique qu'en termes de réfugiés."

Les mots forts de Bellerin sur la guerre

Il a ensuite ajouté des exemples de divers autres conflits dans le monde pour appuyer son propos. "La guerre palestinienne a été complètement réduite au silence, personne n'en parle", a-t-il déclaré. "Le Yémen, l'Irak... Aujourd'hui, le fait que la Russie ne puisse pas participer à la Coupe du monde est un problème auquel d'autres pays sont confrontés depuis de nombreuses années." Il a ensuite déclaré que le fait de ne pas accorder autant d'attention à d'autres conflits est raciste. "C'est raciste d'avoir fermé les yeux sur d'autres conflits et maintenant d'avoir cette position", a-t-il déclaré.