Benzema va frapper fort pour ses 34 ans

Arrivé en juillet 2009 au Real Madrid, Karim Benzema a creusé son sillon pour devenir l'un des joueurs majeurs du club merengue. Aujourd'hui indispensable, l'attaquant tricolore n'en finit plus d'impressionner et de régaler les supporters. Ces derniers auront l'occasion de célébrer ce dimanche les trente-quatre ans de leur joueur qui s'apprête à atteindre un autre cap, tout aussi impressionnant.

Face à Cadix ce soir au Bernabeu (21h, 18e journée de Liga), Karim Benzema disputera son 400e match sous les couleurs madrilènes en championnat. Un petit exploit de plus pour le Français qui ne sera alors plus qu'à quatre unités de Michel (404), actuel dernier du Top 10 des joueurs ayant joué le plus grand nombre de matchs de Liga avec le Real Madrid.

KB9 restera cependant encore très loin du leader incontesté de ce classement puisque Raul demeure inatteignable avec 550 capes au compteur. Mais si Benzema continue à rajeunir tout en prenant de l'âge comme c'est le cas depuis plusieurs saisons, l'impossible n'est pas impensable.