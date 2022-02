Benzema, un vétéran dans l’histoire

Après trois semaines d'absence en raison de problèmes aux ischio-jambiers, Karim Benzema a retrouvé les terrains mardi dernier en 8es de finale aller de Ligue des champions. S'il n'a pu empêcher la défaite du Real Madrid face au PSG (1-0), le Français en a profité pour retrouver le rythme, et quatre jours plus tard, il a livré une prestation de choix en Liga face à Alaves (3-0, 25e journée) avec un but inscrit, qui lui permet de continuer à écrire l'histoire.

Grâce à cette nouvelle réalisation, Karim Benzema est devenu le plus vieux joueur tricolore à atteindre le seuil des vingt-cinq buts inscrits sur une saison, avec un club du Top 5 européen depuis la Seconde guerre mondiale. Âgé de trente-quatre ans et soixante-deux jours au moment de ce record, l'international français n'en finit donc plus de surprendre.

Double passeur décisif

Samedi face à Alaves, KB9 ne s'est d'ailleurs pas contenté de marquer le troisième et dernier but de son équipe sur un penalty parfaitement négocié (90e+1), puisqu'il s'est également mué en passeur décisif sur les deux premières réalisations madrilènes, œuvres de Marco Asensio (63e) et Vinicius Junior (80e). De quoi asseoir toujours davantage la place de leader d'un Real Madrid qui compte provisoirement sept unités d'avance sur son dauphin, le Séville FC.

Le Real relève rapidement la tête