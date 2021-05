Benzema, un nouvel élément met Deschamps sous pression !

Auteur de 29 buts toutes compétitions confondues cette saison, Karim Benzema a encore été plébiscité. L'avant-centre du Real Madrid, qui porte l'attaque de la Maison Blanche sur ses épaules depuis le départ de Cristiano Ronaldo, a été élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger dans le cadre des Trophées UNFP. Une distinction individuelle déjà obtenue la saison passée.

"Une fierté comme à chaque fois"

beIN Sports a dévoilé le lauréat de cette catégorie ce dimanche soir. Karim Benzema devance 4 joueurs régulièrement appelés en équipe de France : le capitaine des Bleus et de Tottenham Hugo Lloris, les champions du monde N'Golo Kanté (Chelsea) et Ousmane Dembélé (FC Barcelone), ainsi que son coéquipier à Madrid Ferland Mendy. "C’est un prix très important, je suis très content de le gagner une nouvelle fois, s'est enthousiasmé l'attaquant beIN Sports. Je remercie l’UNFP et tous les joueurs qui ont voté pour moi. C’est une fierté comme à chaque fois."

Cette nouvelle récompense pour Benzema intervient dans une période où le débat sur son absence en équipe de France n'est pas enterré, alors qu'une nouvelle grande compétition internationale se profile. Du haut de ses 33 ans, l'ancien Lyonnais semble avoir atteint une forme de plénitude. Reste à savoir si ce nouvel argument en sa faveur peut contribuer à changer son destin avec les Bleus...