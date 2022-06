Benzema révèle le sportif qui l’a inspiré !

Karim Benzema est un grand fan du Brésilien Ronaldo. C’est bien connu. Mais, tous sports confondus, quel est l’athlète qui a servi de modèle à l’attaquant français ? Une question à laquelle il a eu à répondre lors d’une interview accordée à Onze Mondial et il ne s’est pas défilé. Le modèle de KB9 est un champion du monde poids lourd qui a fait terreur à la fin des années 80, en la personne de Mike Tyson.

Benzema n’était encore qu’un gamin lorsque Tyson est monté au sommet, avec la conquête du titre mondial au bout de plusieurs combats impressionnants. L’Américain est quand même devenu une source d’inspiration pour lui et il explique pourquoi : « C’est un sportif qui m’a inspiré, notamment par sa détermination et son envie de performer. Et au-delà de ça, d’où il vient, ce qu’il a fait, les moyens qu’il s’est donnés. Il était tout en bas, et il est arrivé tout en haut, avant de connaitre une baisse. Son histoire m’a marqué ».

Benzema remercie ses parents

Aujourd’hui, Benzema est fier d’être à son tour le modèle de jeunes et de ceux qui veulent percer dans le sport. « Je m’en rends compte petit à petit, je le vois déjà à travers mes enfants. Mon fils joue au foot. Et je sais que je suis son modèle. Mes neveux m’aiment beaucoup aussi. Donc je pense que les jeunes m’apprécient pour ce que je propose sur le terrain. Et si je peux les aider à se surpasser, c’est gratifiant », a-t-il déclaré.

Enfin, l’ancien lyonnais est aussi heureux quand il voit de la fierté dans les yeux de ses parents, ceux qui ont tout fait pour qu’il réussisse. « Je leur dois tout, a-t-il clamé. Ma mère avait le bon rôle, mon père le mauvais, mais toujours avec l’envie de me montrer et m’aider à me surpasser. Ma maman a toujours été de mon côté et mon papa a toujours été contre. C’était bien, j’avais le bon équilibre entre les deux. Ils ont trouvé le juste milieu pour me permettre d’être l’homme et le sportif que je suis devenu. J’arrive à faire de bonnes choses, ils sont fiers de moi et c’est le plus important pour moi ».