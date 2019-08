Benzema lance le Real

La belle aubaine ! La défaite surprise du Barça, dès l'ouverture de la Liga, vendredi à Bilbao (1-0), avait donné des idées au Real Madrid, également en voyage ce samedi, du côté de Vigo. Encore fallait-il bien négocier ce premier rendez-vous sans la recrue phare du mercato, Eden Hazard. Abandonnant le 3-5-2 travaillé lors des derniers matches amicaux pour retrouver le 4-3-3 de la saison dernière, avec Gareth Bale titulaire à droite, Zinédine Zidane a réussi son coup (1-3).

Notamment parce que le Gallois, très impliqué des deux côté du terrain, a beaucoup pesé. C'est Bale, en s’aventurant côté gauche, qui a fait la différence le premier en offrant l’ouverture du score à Karim Benzema sur un centre parfait devant la cage (0-1, 12e). La VAR a ensuite sauvé le Real, en décelant un hors-jeu annulant un but consécutif à une perte de balle du friable Odriozola (45e+1). Mais elle a obligé les Madrilènes à terminer à 10 pendant plus d'une demi-heure en alertant l'arbitre pour une faute de Luka Modric qui lui a coûté un carton rouge bien sévère (56e).

En infériorité numérique, le Real Madrid n'a pas tremblé, bien au contraire. Toni Kroos a mis la Maison Blanche à l'abri d'une frappe somptueuse en pleine lucarne (0-2, 61e). Et que dire du troisième but ! Un mouvement collectif magnifique avec du jeu en une touche entre Isco et Marcelo, une roulette de Benzema dans la surface suivie d'un décalage pour la frappe croisée victorieuse de Lucas Vazquez (0-3, 80e). Le but de Losada pour le Celta, d'une frappe croisée dans le temps additionnel, restera anecdotique (90e+1). Pas les trois premiers points madrilènes puisque le club merengue porte déjà un premier coup à son rival barcelonais.