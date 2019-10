Benzema: "Je me sens très bien"

Dix ans, déjà. A l’été 2009, Karim Benzema quittait l’OL, son club formateur, pour rejoindre le Real Madrid, où il évolue toujours. Malgré les difficultés qu’il a pu rencontrer durant cette décennie, il s’est toujours accroché et est aujourd’hui l’un des plus anciens du vestiaire, avec Sergio Ramos et Marcelo.

Parfois contesté par les supporters merengues qui, rappelons-le, ont même sifflé Cristiano Ronaldo, il est aujourd’hui devenu l’un de leurs chouchous. Pour la deuxième fois consécutive, il ainsi reçu le trophée de joueur "cinq étoiles" du Real, récompensant le meilleur madrilène de septembre. Pour son plus grand plaisir.

Retrouver un très haut niveau Karim Benzema

"Recevoir un prix de la part du public est toujours différent car c'est ton public et l'on joue pour eux, je me sens donc très heureux. Je me sens très bien actuellement, comme toute l'équipe, apprécie-t-il sur le site de son club. Peu à peu, nous allons retrouver un très haut niveau pour gagner tous les matches."

Une récompense méritée pour le meilleur buteur de la Liga, avec 6 buts inscrits en 7 matches de championnat. Et qui espère pouvoir redresser la barre en Ligue des champions, après les contre-performances des hommes de Zinedine Zidane à Paris (3-0) et contre Bruges (2-2). Alors que le Clasico se profile d’ici la fin du mois d’octobre, après un déplacement sur la pelouse de Galatasaray…

"C'est un mois très important pour nous car la Ligue des champions revient et nous allons avoir trois matches très difficiles, mais nous sommes prêts à jouer", assure-t-il encore. A Istanbul, le Real jouera déjà son avenir dans la compétition, avant de recevoir les Turcs puis le PSG. Un club parisien contre qui il n’a marqué qu’une seule fois durant sa carrière, avec l’OL sur penalty lors du Trophée des champions 2006. Presque une autre vie…