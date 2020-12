Benzema « fier » de devancer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Dans le cadre des MARCA Football Awards, Karim Benzema a reçu le prix Alfredo Di Stefano du meilleur joueur de Liga en 2019/20. L'attaquant français a marqué 21 buts en championnat alors que le Real Madrid a remporté le titre de Liga, devançant le FC Barcelone. Benzema est le premier joueur autre que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo à remporter le prix depuis Raul en 2007/08. "Cela signifie beaucoup", a admis le Français après avoir reçu le trophée. «Je me sens fier et très heureux. C'est la récompense de mon travail dans ce club depuis 2009 et, comme je le dis, cela me rend très heureux, sans aucun doute."

"Cela me rend fier"

"Je suis au Real Madrid depuis de nombreuses années et je travaille toujours pour continuer à aider l'équipe, a ajouté Benzema. "[Messi et Ronaldo] sont autre chose. Ils ont remporté de nombreux prix individuels et, pour moi, c'est un honneur de gagner ce trophée devant ces deux joueurs." Au cours de cette entame de saison 2020/21, Benzema démontre à nouveau à quel point il est précieux pour le Real Madrid. Il est d'ailleurs bien décidé à poursuivre sur la même voie. "Je fais un effort à chaque séance d'entraînement en pensant à chaque match", a ajouté l'attaquant. "Mon idée est de montrer chaque jour que je peux jouer pour ce club qui, pour moi, a toujours été le meilleur au monde." Benzema aurait-il vu un autre joueur mériter le trophée de meilleur joueur de Liga sur la saison 2019-2020 ? "Il y a beaucoup [de gagnants possibles]", a-t-il déclaré. "Par exemple, Sergio Ramos, qui a fait une excellente saison. Mais Je ne regarde pas les joueurs d'autres clubs; uniquement mes coéquipiers. "