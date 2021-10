Benzema évoque ses chances pour le Ballon d’Or

Dans moins de deux mois sera décerné le Ballon d’Or France Football. Parmi les joueurs susceptibles de soulever ce prestigieux trophée cette année il y a Karim Benzema. L’attaquant français a réalisé une année 2021 très séduisante sur le plan personnel. Beaucoup le voient aller chercher cette récompense et lui-même admet qu’il n’a jamais été dans une aussi bonne position pour la gagner.

« On est obligé d'y penser quand on a de l'ambition », a-t-il déclaré dans un entretien à L’Equipe. Tout en avouant qu’il pense à cette distinction qui viendrait couronner tout une carrière, l’ancien Lyonnais insiste sur le fait que ce n’est « pas une obsession » qui le recentre sur lui-même. « Ou sur le fait de dire qu'il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si tu dois le gagner, c'est pour ce que tu es, ce que tu montres sur le terrain, ce que je fais », a-t-il souligné.

Benzema touché par le soutien des grands joueurs

Benzema a reconnu ensuite que la course n’a jamais été aussi ouverte que cette année : « C'est parce que les dix, douze années précédentes, il n'y avait que Messi et Cristiano Ronaldo. Ils étaient à un tel niveau que presque personne ne pouvait les embêter. La situation a évolué. Beaucoup de joueurs se sont mis en valeur sans être au-dessus. »

Récemment, Luis Figo a indiqué que Benzema mériterait d'inscrire son nom au palmarès de ce grand prix. Des propos auxquels l’intéressé n’est pas resté insensible : « La reconnaissance du milieu, d'immenses joueurs comme Figo, est importante. Tu es toujours touché quand de grands anciens apprécient ce que tu fais. Ils savent également ce que c'est d'être joueur du Real Madrid et de durer dans ce club. »



Karim Benzema, nouveau roi d'Espagne !