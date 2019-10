Le récital de Lionel Messi, la veille, face à Valladolid lui avait peut-être donné des idées. Toujours est-il qu’au lendemain du large succès du Barça (5-1) agrémenté de deux buts et deux passes décisives du quintuple Ballon d’or, Karim Benzema n’a pas été en reste face à Leganés, délivrant deux offrandes, avant de transformer un penalty. De quoi pleinement contribuer à la belle victoire des Madrilènes, auteurs eux aussi d’une manita (5-0).

Grâce à cette belle prestation, et en particulier à ce but, Karim Benzema a non seulement récupéré le fauteuil de meilleur buteur de la Liga, qu’il partage, fort désormais de ses 7 buts, avec Lorenzo Moron, l'attaquant du Betis Séville, mais l'ancien Lyonnais a également signé un nouveau record. Avec désormais 229 buts toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, KB9 est en effet devenu l’attaquant français le plus prolifique avec un club étranger, surpassant les 228 réalisations de Thierry Henry avec Arsenal.

Ça méritait bien les félicitations de son entraîneur. "Karim ne change pas. C’est important qu’il ait marqué un but car c’est notre avant-centre et il en a besoin. Mais il nous apporte beaucoup plus que ses buts. Il fait jouer les autres, il les rend meilleurs. Je suis content pour lui", a ainsi salué l’ancien champion du monde, alors que Karim Benzema, avec sept buts et trois passes décisives, est désormais également le joueur le plus décisif de Liga.