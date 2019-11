Benzema dépasse aussi Puskas ! 

Trois jours après avoir dépassé un certain Alfredo Di Stefano en Ligue des Champions avec ses 49e et 50e buts, inscrits lors de la victoire du Real Madrid sur Galatasaray (6-0), Karim Benzema a effacé une autre légende merengue en Liga.

Samedi, à l'occasion du déplacement du club madrilène sur le terrain d'Eibar, l'attaquant français, en état de grâce, s'est fendu d'un nouveau doublé (17e, 29e, s.p.) pour devenir ainsi le 6e meilleur buteur de l'histoire du Real dans le championnat d'Espagne avec désormais 157 réalisations à son actif !

Benzema fait mieux que le mythique Ferenc Puskas. Plus euphorique que jamais.

157 - After scoring a brace today, Karim Benzema is already the 6th top-scorer in LaLiga for Real Madrid surpassing Puskas. Milestone. pic.twitter.com/RQycaspwue