Benzema affole les compteurs

Resté muet au Parc des Princes, mercredi, lors du choc face au PSG, Karim Benzema ne sera pas resté longtemps sans marquer. Permettant au Real de se rassurer après la fessée reçue à Paris (3-0) en Ligue des champions, le Français a en effet repris ses bonnes habitudes, dimanche, à Séville (0-1). Auteur de l'unique but du match grâce à une subtile tête à la réception d’un centre de Dani Carvajal, l’ancien Lyonnais a non seulement replacé les Madrilènes en tête de la Liga aux côtés de l'Athletic Bilbao mais également rejoint Gerard Moreno à la première place du classement des buteurs, avec désormais cinq réalisations en cinq matches.

Nouvelle tête salvatrice pour Benzema:

Et puisqu’il avait réussi à briller, au printemps, malgré les grandes difficultés du Real, voilà désormais le Français, selon AS, sur la même ligne que Lionel Messi en 2019, les deux hommes affichant en effet 20 buts en Liga depuis le début de l’année. Parmi les cinq grands championnats, ils ne sont que deux à faire mieux: Kylian Mbappé et Robert Lewandowski, tous les deux auteurs de 21 buts sur l’année civile. Plus impressionnant encore, Karim Benzema est devenu le cinquième meilleur buteur français de l’histoire, ses 320 buts en carrière (227 avec le Real Madrid, 66 avec l’Olympique Lyonnais et 27 avec l’équipe de France) lui permettant d’intégrer le Top 5 au détriment de Thadée Cisowski.

Ça méritait bien quelques compliments de son entraîneur et Zinédine Zidane, à l’issue de la rencontre, ne s’est pas fait prier. "Je suis vraiment content pour Karim, il le mérite car il est très bon", a ainsi lancé le technicien tricolore avant de saluer la performance collective des Madrilènes. Mais Daniel Carvajal a également salué la performance de son coéquipier. "Karim n'est pas pour rien l'avant-centre du Real Madrid depuis 10 ans. C'est notre buteur donc c'est forcément un joueur très important dans l'équipe et ce soir, il a marqué un but capital pour nous", a en effet également affirmé le défenseur espagnol.

Zidane : "C'est juste magnifique de voir Benzema comme ça":