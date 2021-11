Eden Hazard s'est rendu en Belgique pour retrouver ses coéquipiers de l'équipe nationale avant les matches de qualification pour la Coupe du monde des Diables rouges contre l'Estonie et le Pays de Galles. Et l'équipe nationale a été en quelque sorte un refuge pour Hazard, où il se sent à l'aise et protégé des critiques et des doutes qui l'entourent à Bernabéu. Avant les prochains matches de la Belgique, le sélectionneur Roberto Martinez a donné son avis sur la situation du joueur, dans une interview accordée au média belge HLN.

Eden Hazard pour encore rebondir

"C'est une situation inhabituelle. Nous ne nous attendions pas à ce que ça se passe comme ça. Mais c'est le football", a déclaré Martinez. "J'ai vu qu'il va bien sur le plan médical. Il est en pleine forme. Nous avons une bonne relation avec le Real Madrid. Nous savons qu'il fait un travail supplémentaire pour se maintenir le plus en forme possible. Eden veut faire tout ce qui est possible pour atteindre son plus haut niveau. Cette période de matchs internationaux est une grande opportunité pour lui de jouer. Ce n'est pas une situation idéale. Mais nous ne nous inquiéterons pas tant qu'Eden n'arrêtera pas de profiter du football. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il peut terminer la saison en force", a-t-il déclaré.